Донецк, , 13:27 — REGNUM ВСУ обстреляли Доломитное в ДНР. Об этом 26 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ © U.S. Army Europe

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:55 — н.п. Николаевка — н.п. Доломитное: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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