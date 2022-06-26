Донецк, 26 июня, 2022, 13:27 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Доломитное в ДНР. Об этом 26 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:55 — н.п. Николаевка — н.п. Доломитное: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».