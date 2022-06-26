Гармиш-Партенкирхен, Германия, 26 июня, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Сохранение западными странами сплочённости — это «ясный сигнал» президенту России Владимиру Путину. Об этом 26 июня написал канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в одной из соцсетей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

«Мы остаемся едиными, мы остаемся вместе. Это наш ясный сигнал президенту Путину», — написал он, комментируя свою встречу с президентом США Джо Байденом в Эльмау на полях саммита «Большой семёрки».

Также Шольц приветствовал визит американского лидера в Германию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и американский лидер Джо Байден начали свою встречу в Эльмау на полях саммита «Большой семёрки» с обсуждения действий президента России Владимира Путина.