Москва, 26 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области. Об том 26 июня сообщили в Минобороны России.

МиГ-29

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Кроме того российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.

Также сбиты 19 реактивных снарядов системы залпового огня в Харьковской области, ДНР и над островом Змеиный.