Москва, , 13:20 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Варваровка, Рай-Александровка ЛНР, Малая Камышеваха и Малые Проходы Харьковской области, Беляевка Херсонской области. Об этом 26 июня сообщили в Минобороны России.

БПЛА U.S. Air Force

Следите за развитием событий в трансляции: «Цели будут достигнуты: спецоперация России на Украине — все новости»

Также сбиты 19 реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Глинское, Сулиговка, Сухая Каменка Харьковской области, Макеевка ДНР и над островом Змеиный.

Кроме того, в результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Комплексом «Панцирь-С» в районе острова Змеиный сбит Су-25 ВС Украины