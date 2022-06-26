Новосибирск, 26 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Новосибирской области во второй половине дня сегодня, 26, и завтра, 27 июня, ожидаются дожди, грозы, при грозах в отдельных районах сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

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«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений», — предупредили в региональном управлении МЧС России.

Новосибирцев просят особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными.