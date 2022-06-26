Оренбург, , 13:18 — REGNUM В Оренбургской области 26 июня простились с лётчиками 18-й военно-транспортной авиационной дивизии, которые погибли во время авиакатастрофы в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ил-76 Alex Beltyukov

Губернатор Денис Паслер отметил на траурном митинге, что каждый лётчик был настоящим воином, с честью служил своему Отечеству и любил небо. До последней минуты они оставались верны долгу и боролись за жизни своих товарищей и людей на земле.

«Смогли увести терпящий бедствие самолёт от жилых домов, предотвратив еще большую трагедию», — добавил Паслер.

Командира корабля Владимира Петрушина и прапорщика Дмитрия Андреева похоронили в посёлке Пригородном. А майоры Николай Горбунов и Степан Перминов упокоятся соответственно в Энгельсе Саратовской области и в Иркутске.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 24 июня. Тогда военно-транспортный самолёт «Ил-76» возвращался со специального задания и вне аэродрома на территории Рязани совершил жёсткую посадку. В результате нештатного приземления лайнер частично разрушился и произошло возгорание топлива. Четыре члена экипажа, с которыми 26 июня простились в Оренбурге, погибли на месте. Ещё один скончался в больнице. Четверо выжили, но получили тяжёлые травмы.