Мадрид, 26 июня, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Североатлантическом альянсе (НАТО) никогда не обсуждалась возможность вступления Украины в этот военно-политический блок. С таким утверждением 26 июня выступил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете El País.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По словам Альбареса, альянс положительно смотрит на расширение путём включения в свой состав Швеции и Финляндии, однако якобы не рассматривает в этом качестве Украину.

«Это не обсуждается. Этого никогда не было за столом переговоров, не говорится об этом и сейчас», — сказал он.

Также глава МИД Испании отметил, что западные страны якобы не могут оказывать давление на украинского лидера Владимира Зеленского и потому ключевые решения по российско-украинскому диалогу киевский режим якобы может принимать только самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия начала спецоперацию на Украине, исчерпав иные возможности дать понять Западу преступность втягивания этой страны в блок НАТО.