Москва, 26 июня, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный. Об этом 26 июня сообщили в Минобороны России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Панцирь-С

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«В результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов. Жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражены 10 взводов реактивных систем залпового огня в районах Украинск, Авдеевка, Ивановка, Новоселовка Первая и Воздвиженка ДНР.