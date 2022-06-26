26 июня 2022 | Время чтения меньше минуты

Москва, , 13:26 — REGNUM В Москве в Прощальном зале Троекуровского кладбища проходит церемония прощания с солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым.

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Прощание с артистом началось в 10:00. Сотни поклонников с портретами любимого исполнителя и белыми розами приехали проводить музыканта в последний путь. Гроб с телом Шатунова установлен в центре зала, украшенном также белыми розами. На выходе раздают открытки с автографом.

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Портрет с автографом Шатунова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выходе раздают портреты с автографом Шатунова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания продлится до 15:00, после чего Юрия Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище.

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня от острой сердечной недостаточности. Певцу было 48 лет.