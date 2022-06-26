Москва, , 13:14 — REGNUM В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражены десять взводов реактивных систем залпового огня в районах Авдеевка, Ивановка, Украинск, Новоселовка Первая и Воздвиженка ДНР. Об этом 26 июня сообщили в Минобороны России.

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В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 720 националистов, 12 танков и других боевых бронированных машин, 16 специальных автомобилей.

Также оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены живая сила и военная техника в 286-ти районах.

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