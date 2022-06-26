Москва, , 13:12 — REGNUM Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены живая сила и военная техника в 286-ти районах. Об этом 26 июня сообщили в Минобороны России.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

Также поражены артиллерийские и минометные подразделения в 62-х районах, два пункта управления в районах Висунск и Бармашово Николаевкой области, 4 склада боеприпасов в районах н. п. Лисичанский, Верхнекаменка, западная окраина Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР).

Кроме того, подразделениями Народной Милиции ЛНР при поддержке российских войск полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, а также н. п. Вороново и Сиротино Луганской Народной Республики.

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