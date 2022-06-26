Майминский район, Алтай, 26 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В селе Соузга Майминского района Республики Алтай произошёл крупный пожар, который охватил три частных дома. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ГУ МЧС по Республике Алтай Пожар в частном доме на Алтае

Сигнал о возгорании поступил в 14:52 по местному времени, спустя почти час огонь был локализован, а к 16:14 ликвидирован. В результате два дома сильно пострадали, на третьем сгорела крыша.

«В тушении пожара задействовано 6 пожарных автомобилей и 25 человек личного состава от 4 пожарных частей, а также пожарное подразделение ОФСИН Республики Алтай», — отметили в ведомстве.