Москва, 26 июня, 2022, 13:09 — ИА Регнум. ВКС РФ ракетами «Калибр» нанесли удары по территориям учебных центров ВСУ в Черниговской, Житомирской и Львовской областях. Об этом 26 июня сообщили в Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны России Пуск ракеты «Калибр»

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«Высокоточным оружием ВКС РФ и ракетами «Калибр» нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе н. п. Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, 184-го учебного центра ВСУ в районе Старичи Львовской области», — отмечается в сообщении.

В результате удара несколько бригад ВСУ полностью утратили боеспособность. Это 65-я, 66-я мотопехотные бригады, 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов ВСУ.

Таким образом, планировавшаяся переброска данных соединений в зону боевых действий сорвана.