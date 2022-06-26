Луганск, , 13:05 — REGNUM Подразделениями Народной Милиции ЛНР при поддержке российских войск полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, а также н. п. Вороново и Сиротино Луганской Народной Республики. Об этом 26 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Таким образом, попытка противника превратить промышленную зону Северодонецкого предприятия «Азот» в упорный очаг сопротивления сорвана. Территория данного предприятия контролируется подразделениями Народной Милиции ЛНР», — отмечается в сообщении.

С освобождением Северодонецка и Боровское вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль.