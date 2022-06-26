Москва, 26 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Концертная площадка «Главклуб» объявила об отмене ранее планировавшихся выступлений певицы Манижи и группы «Несчастный случай». Об этом сообщается 26 июня на странице концертной площадки в социальной сети «Вконтакте».

Цитата из видео «Manizha — Russian Woman — LIVE — Russia 🇷🇺 — First Semi-Final — Eurovision 2021» пользователя Eurovision Song Contest. youtube.com Манижа

Представители «Главклуба» заявили, что решение об отмене концертов принято после «нескольких недель звонков нам из разных инстанций». Также организаторы сообщили об отмене выступления группы Anacondaz в составе фестиваля PunkRupor.

Концерт Манижи в «Главклубе» должен был пройти 8 июля. Выступление группы «Несчастный случай» планировалось на 3 июля.

После начала специальной военной операции певица Манижа осудила действия правительства РФ и уехала из России. При этом в июне она планировала принять участие в фестивале «Стереолето», проходящем в Санкт-Петербурге при поддержке городского правительства. За несколько дней до начала фестиваля организаторы сообщили об отмене выступления певицы.

Участники групп «Несчастный случай» и Anacondaz также публично выступали с осуждением спецоперации.