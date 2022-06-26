Московский «Главклуб» отменил концерт певицы Манижи
Москва, 26 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Концертная площадка «Главклуб» объявила об отмене ранее планировавшихся выступлений певицы Манижи и группы «Несчастный случай». Об этом сообщается 26 июня на странице концертной площадки в социальной сети «Вконтакте».
Представители «Главклуба» заявили, что решение об отмене концертов принято после «нескольких недель звонков нам из разных инстанций». Также организаторы сообщили об отмене выступления группы Anacondaz в составе фестиваля PunkRupor.
Концерт Манижи в «Главклубе» должен был пройти 8 июля. Выступление группы «Несчастный случай» планировалось на 3 июля.
После начала специальной военной операции певица Манижа осудила действия правительства РФ и уехала из России. При этом в июне она планировала принять участие в фестивале «Стереолето», проходящем в Санкт-Петербурге при поддержке городского правительства. За несколько дней до начала фестиваля организаторы сообщили об отмене выступления певицы.
Участники групп «Несчастный случай» и Anacondaz также публично выступали с осуждением спецоперации.