Улан-Удэ, 26 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Бурятии выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Трое заразившихся госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии достигло 137 202. 3035 пациентов к настоящему времени скончались.

По состоянию на 26 июня, выздоровели после COVID-19 в республике 133 923 человека, в том числе 16 за последние сутки.