Гармиш-Партенкирхен, Германия, 26 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и американский лидер Джо Байден начали свою встречу в Эльмау на полях саммита «Большой семёрки» с обсуждения действий президента России Владимира Путина. Трансляцию их встречи 26 июня ведёт немецкий телеканал Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шольц и Байден

«Хороший сигнал, что мы смогли сохранить единство. Чего Путин совсем не ожидал», — заявил в ходе встречи Шольц.

На это Байден ответил, что то, что из антироссийских действий Запада на виду, это только небольшая часть проделанного западными странами, так как было много обсуждений, каким «будет переходный этап».

«Но вы проделали хорошую работу. Путин предполагал, что НАТО и G7 развалятся, но этого не случилось и не случится», — сказал американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что импорт золота из России может быть запрещён властями Великобритании, США, Канады и Японии.