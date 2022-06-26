Краснодар, 26 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Сочи продолжается поиск людей, которых в автомобилях унесло в Черное море, сообщили 26 июня в пресс-службе администрации города.

Марина Захарова ИА REGNUM Море

К поисковым работам приступили водолазы. В поисках задействованы свыше 100 человек и 26 единиц техники, в их числе — вертолет и 2 катера МЧС.

Спасатели ищут мужчину и трех детей. Всего пропали семь человек, одного мужчину нашли живым. Позднее обнаружили тела еще двух женщин. СК РФ возбудил уголовное дело.

В ночь на 24 июня из-за дождей поднялся уровень рек, их течение смыло две машины у поселка Зубова Щель в море. В них были туристы из Ставропольского края.