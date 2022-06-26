Тюменская область, 26 июня, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Тюменской области возле села Исетского загорелся пассажирский автобус, следовавший из Тюмени в Курган. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Фото: телеграм-канал управления МЧС России по Тюменской области Пожар в автобусе в Тюменской области

Сообщение о возгорании поступило соответствующим службам в 13:42 по местному времени. Пожар оперативно ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.

22 пассажира доставлены в село Исетское попутным автотранспортом, добавили в ведомстве.