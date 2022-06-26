26 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Василий Иванов, Евгений Медведев, , 15:03 — REGNUM На территории спортивного комплекса «Лужники» в Москве 25 июня состоялся один из главных музыкальных фестивалей этого лета — «Звёзды «Русского радио». Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню московского спорта, посетил корреспондент ИА REGNUM.

На концерте Звезды Русского Радио 2022 Василий Иванов © ИА REGNUM

Несмотря на жаркую погоду в столице в тот день, фестиваль начался строго в 14:00, порадовав самых ранних зрителей выступлением DJ Кати Гусевой.

Катя Гусева Василий Иванов © ИА REGNUM

Вскоре после старта на сцене появились первые ведущие — Максим Привалов и Наталия Артемьева, которые впоследствии приглашали на площадку таких артистов, как Маша Вебер, IVAN, Родион Газманов, Uma2rman и Юлия Савичева, а также рассказывали гостям праздника о различных спортивных зонах и активностях, которых в «Лужниках» было предостаточно. Футбол, баскетбол, волейбол, экстремальные виды спорта, фитнес, стретчинг и караоке — всё это, как и вход на концерт, было организовано для посетителей совершенно бесплатно.

ANNA ASTI Василий Иванов © ИА REGNUM

Григорий Лепс Василий Иванов © ИА REGNUM

Валерия Василий Иванов © ИА REGNUM Катя Гусева Василий Иванов © ИА REGNUM

DAVA Василий Иванов © ИА REGNUM

TSOY и Любовь Успенская Василий Иванов © ИА REGNUM Lana Свит Василий Иванов © ИА REGNUM

Ближе к середине развлекательной программы произошла смена ведущих и перед зрителями предстали Елена Север и Антон Юрьев, которые уже были готовы к объявлению новых участников мероприятия.

TSOY и Любовь Успенская Василий Иванов © ИА REGNUM

Любовь Успенская Василий Иванов © ИА REGNUM

ВладиМир Василий Иванов © ИА REGNUM

Маша Вебер Василий Иванов © ИА REGNUM Стас Пьеха Василий Иванов © ИА REGNUM

Валерия Василий Иванов © ИА REGNUM

На концерте Звезды Русского Радио 2022 Василий Иванов © ИА REGNUM

Теперь на сцену поочерёдно выходили как совсем молодые музыканты — Volev, Mantuliny, Дима Пермяков, Cosmos Girls, — так и исполнители громких хитов в лице ЮрКисса, Galibri & Mavik, Ирины Дубцовой, Валерии, Dava, Юлианны Карауловой, Tsoy и Стаса Пьехи.

TSOY Василий Иванов © ИА REGNUM

DAVA Василий Иванов © ИА REGNUM TSOY Василий Иванов © ИА REGNUM

DAVA Василий Иванов © ИА REGNUM

ЮрКисс Василий Иванов © ИА REGNUM

Юлиана Караулова Василий Иванов © ИА REGNUM

Юлиана Караулова Василий Иванов © ИА REGNUM ANNA ASTI Василий Иванов © ИА REGNUM

ANNA ASTI Василий Иванов © ИА REGNUM

На концерте Звезды Русского Радио 2022 Василий Иванов © ИА REGNUM

На концерте Звезды Русского Радио 2022 Василий Иванов © ИА REGNUM

Финал мероприятия ознаменовался покорением отметки в 50 тысяч пришедших зрителей, ещё одной сменой ведущих и появлением не менее востребованных музыкантов на сцене фестиваля.

На концерте Звезды Русского Радио 2022 Василий Иванов © ИА REGNUM

Ирина Дубцова Василий Иванов © ИА REGNUM IVAN Василий Иванов © ИА REGNUM

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук Василий Иванов © ИА REGNUM

Юлия Ковальчук Василий Иванов © ИА REGNUM Алексей Чумаков Василий Иванов © ИА REGNUM

На концерте Звезды Русского Радио 2022 Василий Иванов © ИА REGNUM

На концерте Звезды Русского Радио 2022 Василий Иванов © ИА REGNUM

На концерте Звезды Русского Радио 2022 Василий Иванов © ИА REGNUM

Вокал Григория Лепса и по-настоящему «летние» песни от Люси Чеботиной, сценическая харизма Анны Семенович и уже ставшие народными композиции Сосо Павлиашвили — все эти перформансы не только красиво завершили мероприятие, но и в очередной раз утвердили фестиваль «Звёзды «Русского радио» в статусе, пожалуй, самого масштабного музыкального праздника этого лета в России.

Григорий Лепс и ЮрКисс Василий Иванов © ИА REGNUM

Григорий Лепс Василий Иванов © ИА REGNUM Люся Чеботина Василий Иванов © ИА REGNUM

Люся Чеботина Василий Иванов © ИА REGNUM

На концерте Звезды Русского Радио 2022 Василий Иванов © ИА REGNUM

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