Василий Иванов, Евгений Медведев, 26 июня 2022, 15:03 — REGNUM На территории спортивного комплекса «Лужники» в Москве 25 июня состоялся один из главных музыкальных фестивалей этого лета — «Звёзды «Русского радио». Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню московского спорта, посетил корреспондент ИА REGNUM.

На концерте Звезды Русского Радио 2022
На концерте Звезды Русского Радио 2022
Василий Иванов © ИА REGNUM

Несмотря на жаркую погоду в столице в тот день, фестиваль начался строго в 14:00, порадовав самых ранних зрителей выступлением DJ Кати Гусевой.

Катя Гусева
Катя Гусева
Василий Иванов © ИА REGNUM

Вскоре после старта на сцене появились первые ведущие — Максим Привалов и Наталия Артемьева, которые впоследствии приглашали на площадку таких артистов, как Маша Вебер, IVAN, Родион Газманов, Uma2rman и Юлия Савичева, а также рассказывали гостям праздника о различных спортивных зонах и активностях, которых в «Лужниках» было предостаточно. Футбол, баскетбол, волейбол, экстремальные виды спорта, фитнес, стретчинг и караоке — всё это, как и вход на концерт, было организовано для посетителей совершенно бесплатно.

ANNA ASTI
ANNA ASTI
Василий Иванов © ИА REGNUM
Григорий Лепс
Григорий Лепс
Василий Иванов © ИА REGNUM
Валерия
Катя Гусева
Валерия
Василий Иванов © ИА REGNUM
Катя Гусева
Василий Иванов © ИА REGNUM
DAVA
DAVA
Василий Иванов © ИА REGNUM
TSOY и Любовь Успенская
Lana Свит
TSOY и Любовь Успенская
Василий Иванов © ИА REGNUM
Lana Свит
Василий Иванов © ИА REGNUM

Ближе к середине развлекательной программы произошла смена ведущих и перед зрителями предстали Елена Север и Антон Юрьев, которые уже были готовы к объявлению новых участников мероприятия.

TSOY и Любовь Успенская
TSOY и Любовь Успенская
Василий Иванов © ИА REGNUM
Любовь Успенская
Любовь Успенская
Василий Иванов © ИА REGNUM
ВладиМир
ВладиМир
Василий Иванов © ИА REGNUM
Маша Вебер
Стас Пьеха
Маша Вебер
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стас Пьеха
Василий Иванов © ИА REGNUM
Валерия
Валерия
Василий Иванов © ИА REGNUM
На концерте Звезды Русского Радио 2022
На концерте Звезды Русского Радио 2022
Василий Иванов © ИА REGNUM

Теперь на сцену поочерёдно выходили как совсем молодые музыканты — Volev, Mantuliny, Дима Пермяков, Cosmos Girls, — так и исполнители громких хитов в лице ЮрКисса, Galibri & Mavik, Ирины Дубцовой, Валерии, Dava, Юлианны Карауловой, Tsoy и Стаса Пьехи.

TSOY
TSOY
Василий Иванов © ИА REGNUM
DAVA
TSOY
DAVA
Василий Иванов © ИА REGNUM
TSOY
Василий Иванов © ИА REGNUM
DAVA
DAVA
Василий Иванов © ИА REGNUM
ЮрКисс
ЮрКисс
Василий Иванов © ИА REGNUM
Юлиана Караулова
Юлиана Караулова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Юлиана Караулова
ANNA ASTI
Юлиана Караулова
Василий Иванов © ИА REGNUM
ANNA ASTI
Василий Иванов © ИА REGNUM
ANNA ASTI
ANNA ASTI
Василий Иванов © ИА REGNUM
На концерте Звезды Русского Радио 2022
На концерте Звезды Русского Радио 2022
Василий Иванов © ИА REGNUM
На концерте Звезды Русского Радио 2022
На концерте Звезды Русского Радио 2022
Василий Иванов © ИА REGNUM

Финал мероприятия ознаменовался покорением отметки в 50 тысяч пришедших зрителей, ещё одной сменой ведущих и появлением не менее востребованных музыкантов на сцене фестиваля.

На концерте Звезды Русского Радио 2022
На концерте Звезды Русского Радио 2022
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ирина Дубцова
IVAN
Ирина Дубцова
Василий Иванов © ИА REGNUM
IVAN
Василий Иванов © ИА REGNUM
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук
Василий Иванов © ИА REGNUM
Юлия Ковальчук
Алексей Чумаков
Юлия Ковальчук
Василий Иванов © ИА REGNUM
Алексей Чумаков
Василий Иванов © ИА REGNUM
На концерте Звезды Русского Радио 2022
На концерте Звезды Русского Радио 2022
Василий Иванов © ИА REGNUM
На концерте Звезды Русского Радио 2022
На концерте Звезды Русского Радио 2022
Василий Иванов © ИА REGNUM
На концерте Звезды Русского Радио 2022
На концерте Звезды Русского Радио 2022
Василий Иванов © ИА REGNUM

Вокал Григория Лепса и по-настоящему «летние» песни от Люси Чеботиной, сценическая харизма Анны Семенович и уже ставшие народными композиции Сосо Павлиашвили — все эти перформансы не только красиво завершили мероприятие, но и в очередной раз утвердили фестиваль «Звёзды «Русского радио» в статусе, пожалуй, самого масштабного музыкального праздника этого лета в России.

Григорий Лепс и ЮрКисс
Григорий Лепс и ЮрКисс
Василий Иванов © ИА REGNUM
Григорий Лепс
Люся Чеботина
Григорий Лепс
Василий Иванов © ИА REGNUM
Люся Чеботина
Василий Иванов © ИА REGNUM
Люся Чеботина
Люся Чеботина
Василий Иванов © ИА REGNUM
На концерте Звезды Русского Радио 2022
На концерте Звезды Русского Радио 2022
Василий Иванов © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Михалков раскритиковал Киркорова за танец в перьях