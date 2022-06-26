Кондрово, Калужская область, , 13:12 — REGNUM Тело 27-летнего уроженца Дагестана было обнаружено 25 июня в реке Шаня города Кондрово Дзержинского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия Калужское региональное следственное управление СК России

Со слов очевидцев, погибший находился в Кондрово на заработках, вечером 24 июня мужчина купался в реке в состоянии алкогольного опьянения, нырнул под воду, однако выплыть на поверхность не смог. Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

Следователи устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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