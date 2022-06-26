Донецк, , 12:51 — REGNUM ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». Об этом 26 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:20 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град»; ️12:35 — н.п. Кодема — н.п. Горловка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Горловке 12 снарядов.

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