Донецк, , 12:49 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке 12 снарядов. Об этом 26 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:10 — н.п. Кодема — н.п. Горловка: выпущено 8 снарядов калибра 152 мм. 12:10 — н.п. Нелеповка — н.п. Горловка: выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее вооружённые украинские формирования обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня «Град».

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