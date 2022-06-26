Курган, , 12:48 — REGNUM В Кургане 64-летняя женщина перевела неизвестной женщине 22,5 тыс. рублей. Об этом сообщает областное УМВД.

Деньги Mezenmir

По данным следствия, эта гражданка увидела рекламу, предлагающую помощь юриста по возврату денег, потраченных на страхование жизни и здоровья. Она перешла по ссылке, заполнила поля, а затем ей позвонила некая дама и потребовала за свою помощь денег. Пенсионерка осуществила перевод, но помощи так и не дождалась.

По факту мошенничества полиция завела уголовное дело. Идёт расследование.