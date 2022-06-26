Курган, 26 июня 2022, 12:48 — REGNUM В Кургане 64-летняя женщина перевела неизвестной женщине 22,5 тыс. рублей. Об этом сообщает областное УМВД.
По данным следствия, эта гражданка увидела рекламу, предлагающую помощь юриста по возврату денег, потраченных на страхование жизни и здоровья. Она перешла по ссылке, заполнила поля, а затем ей позвонила некая дама и потребовала за свою помощь денег. Пенсионерка осуществила перевод, но помощи так и не дождалась.
По факту мошенничества полиция завела уголовное дело. Идёт расследование.