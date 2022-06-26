Москва, 26 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Отменить демпферный механизм регулирования цен на нефтепродукты и топливные акцизы предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM Заправка

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«Демпфер окончательно и бесповоротно превратился в дань, которую государство выплачивает крупным нефтяным компаниям. В 2022 году бюджет уже потратил на это более 1 трлн рублей! За что? В Минэнерго уверяют, что демпфер сдерживает рост внутренних цен на топливо. С таким же успехом можно приписать демпферу смену времен года», — утверждает Миронов.

Парламентарию очевидно, что стабилизация розничных цен — следствие санкций и роста поставок на российский рынок.

«Вместо того чтобы разбрасываться триллионами на демпфер, государству стоит попробовать другой путь: отменить акциз и обязать владельцев заправок снизить цены хотя бы на 15%», — предлагает Миронов.

Тогда в выгоде останутся все, убежден депутат, АЗС увеличат маржу, автовладельцы и бизнес получат более дешевое топливо, сэкономит и государство.

«Да, федеральный бюджет потеряет, регионам надо будет компенсировать выпадающие доходы», — согласен он.

Миронов также предлагает второй вариант.

«Есть более простой вариант: не экспериментировать, а отменить демпфер и дополнительные средства направить на социальные нужды. Но в любом случае эту благотворительность для олигархов пора прекращать», — резюмировал он.

Демпфер был введен, чтобы в случае роста экспортных цен из бюджета компенсировать нефтяным компаниям поставки на более дешевый внутренний рынок.

В розничной цене бензина доля разнообразных сборов и налогов, по различным оценкам, составляет 70−80%, в том числе примерно 20% приходится на топливный акциз.

Ранее правительство России предложило скорректировать демпфер на бензины, который учтет дисконт к стоимости нефти Brent.