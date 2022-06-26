Анкара, , 12:44 — REGNUM На данный момент Швеция и Финляндия ещё не сделали конкретных шагов, после которых Турция пересмотрела бы свою позицию по возможности вступления этих северных стран в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 26 июня заявил турецкий вице-президент Фуат Октай в эфире телеканала CNN Türk.

Фуат Октай

«Мы ждем конкретных действий со стороны Швеции и Финляндии, но шагов, которые бы нас удовлетворили, пока не предпринято», — сказал он, говоря о позиции Анкары по этому вопросу перед саммитом НАТО в Мадриде.

Также Октай добавил, что стороны ещё не дошли в этом вопросе до такой стадии и уточнил, что, когда такие шаги будут Швецией и Финляндией предприняты, у Турции не будет вопросов по вступлению этих стран в альянс.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня заявки на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) Финляндии и Швеции в телефонном режиме обсудили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.