Мариуполь, ДНР, , 12:33 — REGNUM В жилых кварталах Мариуполя Донецкой Народной Республики (ДНР), ранее освобожденного от киевских боевиков, продолжают находить неразорвавшиеся боеприпасы и потому в городе все ещё работает Международный противоминный центр Вооружённых сил РФ. Об этом 26 июня сообщает телеканал RT.

Мариуполь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В видеосюжете телеканала показано, как город восстанавливается после боевых действий и в нем ведётся расчистка и подготовка к строительству нового жилья. Также показана работа сапёров, включая с использованием роботов, очищающих Мариуполь от оставшихся после боевых действий неразорвавшихся боеприпасов.

«За неполный день обнаружено восемь боеприпасов, все уничтожены на месте, потому что имели степень опасности, которая не позволяет их перевозить», — рассказал один из сапёров.

Также уточняется, что в ходе сапёрных работ идёт работа по обезвреживанию снарядов от РПГ и подствольного гранатомёта, которые нельзя транспортировать и потому они представляют опасность для мирного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что киевские боевики, которые удерживали мирных граждан на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, не сообщали им о возможности эвакуации.