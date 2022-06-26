Обнинск, Калужская область, 26 июня, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Губернатор Владислав Шапша поздравил жителей Калужской области с Днём мирного использования ядерной энергии, который отмечается 26 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте» На первой в мире АЭС в Обнинске

«Этот праздник очень важен для нашего региона. После пуска первой атомной станции в далеком 1954 году мы с гордостью носим статус родины «прирученного атома», а Обнинск — столицы мирной ядерной энергетики. Сегодня мирный атом работает в космосе и сельском хозяйстве, в химической отрасли, промышленности и медицине, помогает решать проблемы экологии. Мощный инновационный потенциал, наработанный поколениями ученых и инженеров, привел созданию в регионе ядерного кластера, чьи резиденты воплощают в жизнь решения важных научных и технических задач», — отметил в поздравлении Владислав Шапша.

«Сегодня в Обнинске — первом наукограде России стартуют новые проекты использования ядерных технологий в целом ряде отраслей. В ближайшее время начнётся строительство крупного завода по производству радиофармпрепаратов. Создаем Инновационный научно-технологический центр «Парк атомных и медицинских технологий». Поддержали проект формирования на базе ИАТЭ Международного научно-образовательного центра мирового уровня», — сообщил в социальных сетях калужский губернатор.