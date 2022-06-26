26 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение издания The Sunday Times о том, что британский премьер-министр Борис Джонсон намерен организовать визит украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию.

Мирослава Романенко, , 13:29 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен организовать визит украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию в октябре, сообщает издание The Sunday Times. По мнению авторов британского издания, таким образом глава британского правительства хочет отвлечь избирателей от внутренних тем.

Уильям Меррит Чейз. Королевский шут (фрагмент). 1875

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что к октябрю месяцу может многое измениться. Иные предположили, что Зеленский может уже не вернуться на Украину.

«Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского совершить в октябре визит в королевство… Подчеркивается, что прорабатывается возможность организации личной встречи Зеленского с королевой Великобритании Елизаветой II. Кажется, намечается гастрольный тур «Квартала 95», — с юмором прокомментировал новость автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Вы, правда, считаете, что осенью будет президент Украины?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

Время Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот Борька [Джонсон] и сроки обозначил. До октября досиди, а потом будет экстракшн, а потом фотосессия с королевной, папой римским и т.д.», — с сарказмом добавил Le Magicien.

«Раньше было «увидеть Париж и умереть», а теперь другая мечта у Зеленского…» — иронизирует G. V.

«Будет ли там кто к октябрю-то?» — усомнился Виталий С.

«[Британцы] будут поддерживать Украину ещё. Англосаксы от своих планов не отступают, просто видоизменяют их», — считает Валентина К.

«Бежать собрались», — отреагировал Владимир.

«Мог ли кавээнщик и ведущий корпоративов у русских олигархов мечтать о большем? Оскар, Канны, [Анджелина] Джоли, встреча с королевой Англии… Их мир болен на всю голову. Циничен и ужасен. А украинцы… Что украинцы? Мясо. И бабы ещё нарожают. Зато у клоуна сбываются мечты», — не выдержала Maya.

«Они все ждут осени. Потом, видимо, будут сдавать Украину…» — добавила Naira A.

«До осени ещё дожить надо. В октябре гетьман (Зеленский. — М. Р.) может оказаться голым», — пишет Л. Н.

«Хочет его (Зеленского. — М. Р.) эвакуировать», — пошутил Юра.

«Предстоящее бегство Зеленского в Британию назвали «государственным визитом»? Успеет ли до этого самого визита дожить?» — спросила Элена.

«Обратно он может и не вернуться», — написал Jeka J.

«Королева нуждается в шуте?» — иронизирует jozi.

«Королева встретится со своими вассалами», — шутит Юрий.

«И депортировать их всех в Руанду», — с сарказмом подытожил один из участников обсуждения, напоминая заявление Джонсона о возможности депортации украинских нелегалов в Руанду.