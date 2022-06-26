Мирослава Романенко, 26 июня 2022, 13:29 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен организовать визит украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию в октябре, сообщает издание The Sunday Times. По мнению авторов британского издания, таким образом глава британского правительства хочет отвлечь избирателей от внутренних тем.

Уильям Меррит Чейз. Королевский шут (фрагмент). 1875
Уильям Меррит Чейз. Королевский шут (фрагмент). 1875

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что к октябрю месяцу может многое измениться. Иные предположили, что Зеленский может уже не вернуться на Украину.

«Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского совершить в октябре визит в королевство… Подчеркивается, что прорабатывается возможность организации личной встречи Зеленского с королевой Великобритании Елизаветой II. Кажется, намечается гастрольный тур «Квартала 95», — с юмором прокомментировал новость автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Вы, правда, считаете, что осенью будет президент Украины?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

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Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот Борька [Джонсон] и сроки обозначил. До октября досиди, а потом будет экстракшн, а потом фотосессия с королевной, папой римским и т.д.», — с сарказмом добавил Le Magicien.

«Раньше было «увидеть Париж и умереть», а теперь другая мечта у Зеленского…» — иронизирует G. V.

«Будет ли там кто к октябрю-то?» — усомнился Виталий С.

«[Британцы] будут поддерживать Украину ещё. Англосаксы от своих планов не отступают, просто видоизменяют их», — считает Валентина К.

«Бежать собрались», — отреагировал Владимир.

«Мог ли кавээнщик и ведущий корпоративов у русских олигархов мечтать о большем? Оскар, Канны, [Анджелина] Джоли, встреча с королевой Англии… Их мир болен на всю голову. Циничен и ужасен. А украинцы… Что украинцы? Мясо. И бабы ещё нарожают. Зато у клоуна сбываются мечты», — не выдержала Maya.

«Они все ждут осени. Потом, видимо, будут сдавать Украину…» — добавила Naira A.

«До осени ещё дожить надо. В октябре гетьман (Зеленский. — М. Р.) может оказаться голым», — пишет Л. Н.

«Хочет его (Зеленского. — М. Р.) эвакуировать», — пошутил Юра.

«Предстоящее бегство Зеленского в Британию назвали «государственным визитом»? Успеет ли до этого самого визита дожить?» — спросила Элена.

«Обратно он может и не вернуться», — написал Jeka J.

«Королева нуждается в шуте?» — иронизирует jozi.

«Королева встретится со своими вассалами», — шутит Юрий.

«И депортировать их всех в Руанду», — с сарказмом подытожил один из участников обсуждения, напоминая заявление Джонсона о возможности депортации украинских нелегалов в Руанду.