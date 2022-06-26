Тюмень, 26 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Тюмени местный житель оформил микрозайм на свою сожительницу и присвоил деньги. Об этом сообщает областное УМВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Пострадавшей оказалась гражданка 1999 года рождения. Она рассказала полицейским, что ей стали звонить неизвестные и требовать погашения задолженности по займу, который она не оформляла. Сумма долга превысила 14 тысяч рублей.

Под подозрение попал сожитель пострадавшей, ранее судимый гражданин 1998 года рождения. Он пояснил полицейским, что получил паспортные данные подруги и затем оформил займ, а деньгами распорядился по своему усмотрению. Сейчас он находится под арестом. Возбуждено и расследуется уголовное дело.