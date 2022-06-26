Вашингтон, , 12:29 — REGNUM Мировой электронной промышленности потребуются инвестиции в размере нескольких триллионов долларов США для удовлетворения глобального спроса. Об этом заявил генеральный директор GlobalFoundries Томас Колфилд в интервью CNBC.

Микросхема

Глава занимающейся производством микросхем американской компании заявил, что индустрия компьютерных микросхем удвоится в течение следующих восьми или десяти лет. Он добавил, что этому росту не помешают временные проблемы, наблюдаемые в настоящее время.

Колфилд признал, что рост спроса на чипы замедлился в некоторых областях, включая персональные компьютеры и недорогие смартфоны. Однако в других сферах уровень спроса на полупроводники остаётся высоким.

Колфилд сообщил, что уже сейчас спрос на чипы превышает предложение на 20%. Он отметил, что для выравнивания спроса и предложения в мировую полупроводниковую промышленность потребуется инвестировать несколько триллионов долларов США.