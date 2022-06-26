Омск, , 12:25 — REGNUM 30-летний житель Омска, обвиняемый в сексуальных домогательствах к ребёнку, решением суда заключён под стражу на два месяца. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Учитель (сс) Alexas Fotos

Фигурант работал педагогом в учреждении дополнительного образования. По предварительным данным, в июне 2022 года он трижды совершил сексуальные действия против 10-летней ученицы, посещавшей учреждение на каникулах.

Следственные органы после задержания подали ходатайство о заключении его под стражу, которое поддержали сотрудники прокуратуры.

«Фигурант дела обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, в целях уклонения от ответственности может воспрепятствовать производству предварительного следствия, оказать давление на потерпевшую, так как знает место ее жительства», — отметили в надзорном ведомстве.