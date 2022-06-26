Москва, , 12:23 — REGNUM Более чем в 2,5 раза за год выросло количество заблокированных сайтов и отдельных страниц в интернете, содержащих публикации о распространении наркотиков. Такие цифры привел глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»), ссылаясь на данные Государственного антинаркотического комитета.

Василий Пискарёв Duma.gov.ru

Если в 2020 году количество внесенных в Единый реестр запрещенной информации составило около 26,5 тыс. интернет-страниц и сайтов, то в 2021 году российским регулятором ограничен доступ почти к 69 тыс. источников запрещенной информации о наркотиках в интернете.

По его словам, Россия подвергается массированному давлению извне, как со стороны международной наркомафии, так и со стороны идеологов легализации наркопотребления.

«За год более чем на треть увеличилось число иностранцев, совершивших наркопреступления в групповых и организованных формах соучастия. В целом же за год в России зафиксирован рост таких преступлений почти на 3%», — сказал парламентарий.

В комитете Госдумы намерены и дальше совершенствовать антинаркотическое законодательство.

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