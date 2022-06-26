26 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что депутаты украинского парламента разработали законопроект, предполагающий минирование границы с Россией.

Оксана Переможенко, , 13:21 — REGNUM Депутаты украинского парламента разработали законопроект, предполагающий минирование границы с Россией. Соответствующий документ 26 июня был внесен на рассмотрение Верховной рады, сообщает ИА Красная Весна.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

В соответствии с текстом проекта закона, вдоль российско-украинской границы должны быть выделены участки земли, на которых киевский режим планирует установить минные поля. Авторами законопроекта выступили депутаты партии украинского президента «Слуга народа».

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения напомнили о том, что представители киевского режима вначале спецоперации уже минировали Черное море, что не осталось без последствий для Украины…

«Украинские депутаты предложили создать минные поля на границе с Россией и Белоруссией. В украинских портах уже разочек ВСУ понаставили. Потом сами героически убирали их на пляжах», — с сарказмом прокомментировал новость автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

Новое мышление Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ну чего-чего, а мин у них скопилось со времён СССР столько, что они заминировали не только приграничные территории, но и всю Украину — парки, леса, посадки, реки, озёра, да так, что необходимо все 20 лет для их разминирования. Даже при современных технических средствах, это очень сложно, ведь карты минирования украинские военные так и не составили», — отметила Татьяна.

«Это, наверное, для того, чтоб призывники не мигрировали», — предположил Alexandr S.

«Да сразу же новое море вырыли вдоль границ, им не привыкать», — иронизирует Таня З.

«Ну пусть попробуют, сами и подорвутся», — добавила Lada.

«А где же защитники природы, где с*аный «Гринпис» и зоозащитники? Колючая проволока на границе Литва — Белоруссия уничтожает лосей постоянно. Или важны только дикие животные «цивилизованного мира»?» — недоумевает Alesya P.

«Думают, успеют?» — поинтересовался Kirby.

«Видимо, они твёрдо уверены, что «Искандеры» к ним именно так и поедут…» — написала Olga A.

«Львов пусть обложат [минами]…» — не выдержал Максим К.

«Они уже побережье минировали, видать, ничему не научились…» — напомнила Мира.

«Денег решили напоследок из бюджета украсть», — отреагировал «Икс».

«Еще бы знать вам, где эти границы», — иронизирует Albert.

«Всё-таки идиотам нельзя доверять решать какие-либо вопросы. Ну заминируют, ну шмальнем, и все их мины сдетонируют. Как дети, честное слово», — смеется Елена М.

«Маразм крепчает. Визы ввели, теперь минные поля. Совсем с ума посходили», — подытожила Дарья Б.