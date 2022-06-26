Калуга, 26 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы четыре ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 26 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 16 человек. Днём ранее, 25 июня, в регионе было зарегистрировано 18 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 104 529 человек, 102 510 человек выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.