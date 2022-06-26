Донецк, 26 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 26 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Уточняется, что обстрел Донецка со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 11:48 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее автор издания The National Interest Себастьен Роблин написал, что Россия обладает оружием, которое может «превратить Америку в необитаемую пустыню».