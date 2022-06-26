Красноярск, 26 июня 2022, 12:10 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, в ковидные стационары госпитализировали девять заболевших.
Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 366 867. Жертвами коронавируса стали 10 870 больных.
Выздоровели после COVID-19 за сутки 33 пациента, а всего к настоящему времени коронавирус в регионе победили 355 104 человека.