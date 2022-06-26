26 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, , 13:33 — REGNUM 25 июня 2022 года в Ставрополе состоялся краевой бал выпускников «Ветер перемен». Новоиспеченные абитуриенты приехали на праздничное мероприятие со всех округов края.

Работа интерактивных площадок вузов на Александровской площади Александр Погожев © ИА REGNUM

На мероприятии для выпускников работали арт-площадки, фотозоны, интерактивные площадки крупных ставропольских университетов СГАУ, СГМУ, СКФУ, СГПИ, а также регионального отделения «Российского союза молодежи» и партнеров мероприятия. Выпускники символично прошли по звездной красной дорожке на площади Ленина, где их встречали глава региона и мэр Ставрополя.

Выпускники-2022 Александр Погожев © ИА REGNUM

Работа интерактивных площадок вузов на Александровской площади Александр Погожев © ИА REGNUM

Глава Ставрополя Иван Ульянченко встречает выпускников Александр Погожев © ИА REGNUM

Выпускники из округов Ставропольского края на красной дорожке Александр Погожев © ИА REGNUM

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров фотографируется с волонтерами Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я хочу пожелать выпускникам Ставропольского края большой удачи, счастья. Добивайтесь того, что вам необходимо. Я вас поздравляю!» — обратился со сцены к выпускникам глава региона Владимир Владимиров.

Выпускники из округов Ставропольского края на красной дорожке Александр Погожев © ИА REGNUM

Выпускники из округов Ставропольского края на красной дорожке Александр Погожев © ИА REGNUM

Выпускники из округов Ставропольского края на красной дорожке Александр Погожев © ИА REGNUM

Выпускники из округов Ставропольского края на красной дорожке Александр Погожев © ИА REGNUM PHO 8269 Александр Погожев © ИА REGNUM

В течение всего мероприятия ребята оставляли свои автографы и пожелания на «Стене исполнения желаний». До самой полуночи на главной сцене ведущие поздравляли и награждали отличившихся в учебе, спорте и творчестве выпускников 2022 года.

Стена, где выпускники оставляли подписи и пожелания Александр Погожев © ИА REGNUM

Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Выпускники-2022 Александр Погожев © ИА REGNUM

Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Концерт для выпускников Александр Погожев © ИА REGNUM

Несмотря на дождь, который постоянно усиливался, выпускники праздновали, танцевали, веселились, знакомились и ждали рассвета, чтобы начать новый день.

Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Ливень во время выпускного бала «Ветер перемен» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

«Наконец, мы оставили позади переживания от экзаменов и начинаем новую жизнь!» — радуются вчерашние школьники.

«Дождь пошел, чтобы смыть нашу усталость!» — смеются ребята.

«Нам ничто не помешает радоваться выпуску!» — говорят выпускники.

«Добби свободен!» — с громким смехом шутят ребята фразой из фильма.

Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Работа фуд-корта Александр Погожев © ИА REGNUM

Работа фуд-корта Александр Погожев © ИА REGNUM

Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

В полночь после церемонии награждения подростков порадовали праздничный фейерверк и выступление популярных в молодежной среде исполнителей. С наступлением рассвета выпускники погрузились в автобусы и уехали в новую жизнь.

Праздничный фейерверк Александр Погожев © ИА REGNUM Выпускники-2022 Александр Погожев © ИА REGNUM