Александр Погожев,
26 июня 2022, 13:33 — REGNUM 25 июня 2022 года в Ставрополе состоялся краевой бал выпускников «Ветер перемен». Новоиспеченные абитуриенты приехали на праздничное мероприятие со всех округов края.
Работа интерактивных площадок вузов на Александровской площади
Александр Погожев © ИА REGNUM
На мероприятии для выпускников работали арт-площадки, фотозоны, интерактивные площадки крупных ставропольских университетов СГАУ, СГМУ, СКФУ, СГПИ, а также регионального отделения «Российского союза молодежи» и партнеров мероприятия. Выпускники символично прошли по звездной красной дорожке на площади Ленина, где их встречали глава региона и мэр Ставрополя.
Выпускники-2022
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работа интерактивных площадок вузов на Александровской площади
Александр Погожев © ИА REGNUM
Глава Ставрополя Иван Ульянченко встречает выпускников
Александр Погожев © ИА REGNUM
Выпускники из округов Ставропольского края на красной дорожке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров фотографируется с волонтерами
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Я хочу пожелать выпускникам Ставропольского края большой удачи, счастья. Добивайтесь того, что вам необходимо. Я вас поздравляю!» — обратился со сцены к выпускникам глава региона Владимир Владимиров.
Выпускники из округов Ставропольского края на красной дорожке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Выпускники из округов Ставропольского края на красной дорожке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Выпускники из округов Ставропольского края на красной дорожке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Выпускники из округов Ставропольского края на красной дорожке
Александр Погожев © ИА REGNUM
PHO 8269
Александр Погожев © ИА REGNUM
В течение всего мероприятия ребята оставляли свои автографы и пожелания на «Стене исполнения желаний». До самой полуночи на главной сцене ведущие поздравляли и награждали отличившихся в учебе, спорте и творчестве выпускников 2022 года.
Стена, где выпускники оставляли подписи и пожелания
Александр Погожев © ИА REGNUM
Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Выпускники-2022
Александр Погожев © ИА REGNUM
Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Концерт для выпускников
Александр Погожев © ИА REGNUM
Несмотря на дождь, который постоянно усиливался, выпускники праздновали, танцевали, веселились, знакомились и ждали рассвета, чтобы начать новый день.
Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ливень во время выпускного бала «Ветер перемен» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Наконец, мы оставили позади переживания от экзаменов и начинаем новую жизнь!» — радуются вчерашние школьники.
«Дождь пошел, чтобы смыть нашу усталость!» — смеются ребята.
«Нам ничто не помешает радоваться выпуску!» — говорят выпускники.
«Добби свободен!» — с громким смехом шутят ребята фразой из фильма.
Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работа фуд-корта
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работа фуд-корта
Александр Погожев © ИА REGNUM
Краевой выпускной бал «Ветер перемен» в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
В полночь после церемонии награждения подростков порадовали праздничный фейерверк и выступление популярных в молодежной среде исполнителей. С наступлением рассвета выпускники погрузились в автобусы и уехали в новую жизнь.
Праздничный фейерверк
Александр Погожев © ИА REGNUM
Выпускники-2022
Александр Погожев © ИА REGNUM
Праздничный фейерверк
Александр Погожев © ИА REGNUM