Вашингтон, , 12:06 — REGNUM Россия обладает оружием, которое может «превратить Америку в необитаемую пустыню». Об этом 26 июня написал автор издания The National Interest Себастьен Роблин в своей статье.

РПКСН серии «Борей» в Северодвинске

По мнению автора публикации, у российских атомных подлодок проекта «Борей» имеется «зловещая цель» по разрушению вражеских городов в случае, если другие ядерные силы России уничтожат при первом ядерном ударе.

Кроме того, Роблин сравнил состоявшиеся в мае 2018 года испытания по запуску межконтинентальных ракет с подводной лодки «Юрий Долгорукий» с извержением подводного вулкана в глубинах моря.

При этом он напомнил, что ходе маневров четыре ракеты пролетели в стратосфере над всей российской территорией на расстояние 5,7 тысяч километров, успешно поразив цели на испытательном полигоне, который находится Камчатки.

Также автор статьи уточнил, что у каждой из 15 ракет Р-30 «Булава» имеется шесть боевых блоков массой 150 килотонн, которые могут разделяться для поражения различных целей.

Кроме того, Роблин отметил, что одна подлодка может уничтожить города и военные базы на расстоянии более девяти тысяч километров и добавил, что её ядерные боеголовки в десятки раз мощнее ядерной бомбы, которые США сбросили на Хиросиму в конце Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня президент России Владимир Путин заявил, что на территории Европы хранится 200 тактических ядерных боезапасов — в шести странах-членах военно-политического альянса НАТО и для их применения подготовлено 257 самолётов.