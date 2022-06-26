Челябинск, 26 июня, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Челябинске полицейские уничтожили более 40 кг наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Нет наркотикам

Ранее они были изъяты у наркодельцов и являлись вещественными доказательствами. В отношении их бывших владельцев уже вынесены приговоры, а их товар уничтожили на одном из заводов.

Почти 5 кг ранее принадлежали одному из жителей Копейска. Суд назначил ему восемь лет колонии строгого режима.