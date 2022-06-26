Москва, , 12:00 — REGNUM Специалисты компании «Информационный спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнёва (входит в Роскосмос) приступили к приёмочным испытаниям электронасоса для перспективных спутников. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Спутник Minsvyaz.ru

Разработчиками электронасоса являются специалисты Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ». Инновационный электронасос предназначен для использования в системе жидкостного терморегулирования космических аппаратов.

Он отличается от уже использующихся аналогов уменьшенной массой, увеличенным ресурсом работы и более высокими функциональными показателями. Агрегат сможет использоваться для мощных спутниковых платформ с тепловыделением от 15 кВт и более.

Вместе с самим агрегатом была разработана система управления. Система полностью построена на отечественной элементной базе.