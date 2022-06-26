Омск, 26 июня, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки подтверждён один летальный случай среди пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 4415 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 208 614. За сутки выявлено 37 новых носителей, девять из которых госпитализированы в стационары.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 203 458 пациентов, в том числе 24 пациента за последние 24 часа.