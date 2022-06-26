Златоуст, Челябинская область, 26 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области стая собак искусала пятилетнюю девочку. Об этом пишут СМИ.

Tololo.ru Собаки

Инцидент произошёл 25 июня на Кусинском шоссе. Как сообщает паблик «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети ВКонтакте, на спине и плече девочки зафиксированы раны.

На помощь девочке бросились очевидцы, которые отогнали собак. Полиция и сотрудники мэрии проводят проверки по факту произошедшего.