Минусинск, Красноярский край, , 11:41 — REGNUM В Минусинске Красноярского края возбудили уголовное дело по факту хищения социальных выплат мошенническим путём в крупном размере. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Фотограф (сс) Meditations

По данным следствия, 51-летняя горожанка, работающая фотографом, подготовила документы с ложными сведениями о покупке её 30-летним сыном фототехники и получении образования. Документы она направила в управление соцзащиты населения для получения единовременной выплаты в рамках «Осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности».

«В дальнейшем сотрудники КГКУ «Управление социальной защиты населения», будучи введенными в заблуждение ложными сведениями, содержащимися в документах, перечислили на банковский счет сына подозреваемой социальную выплату в сумме 280 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Полученные таким образом деньги подозреваемая потратила на свои нужды, причинив бюджету ущерб на 280 тыс. рублей. Дело возбуждено по статье «мошенничество, совершённое в крупном размере».