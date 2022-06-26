26 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение обозревателя The Wall Street Journal о том, что заявления президента США Джо Байдена об ответственности российского президента Владимира Путина за резкий рост цен на бензин в Соединенных Штатах «ложны и вредны» для американской экономики.

Мирослава Романенко, , 14:16 — REGNUM Заявления президента США Джо Байдена об ответственности российского президента Владимира Путина за резкий рост цен на бензин в Соединенных Штатах «ложны и вредны» для американской экономики. Об этом пишет обозреватель The Wall Street Journal Холман Дженкин — младший.

Сальватор Роза. Аллегория лжи. 1640-е

Отмечается, что 55% роста цен на топливо в Соединенных Штатах Америки произошло в период с декабря по конец февраля, а повышение розничных цен на бензин было непропорционально большим в сравнении с базовым подорожанием нефти. По мнению обозревателя, причиной подорожания топлива стоит считать не только сложившиеся глобальные обстоятельства, но и неверную реакцию Запада на них.

Стремление обвинить в своих просчетах Москву — одна из главных ошибок администрации президента США, считает эксперт.

Информацию обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с юмором восприняли утверждение обозревателя The Wall Street Journal, которое противоречит обвинениям американского руководства в адрес Москвы.

Цены на бензин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот это полная зрада (предательство. — М. Р.) со стороны пропаганды», — иронизирует Daria G.

«Усомниться в могуществе Путина? Да что они себе позволяют?!» — пошутил D. M.

«WSJ тоже теперь под контролем Путина. И как успевает?» — с сарказмом поинтересовался Designcannes.

«Зрада-то какая», — смеется Ксения.

«Растил Путин цены в США, растил, удобрял, поливал, а какой-то журнальчик взял всё и изгадил… Нехорошо!» — пошутил S. H.

«Это Кремль купил журнал с потрохами. Везде агенты Путина! Только Байден — агент деменции», — с юмором написал Александр П.

«Не понял… Путин виноват, но не виноват… А если Путин не виноват, то он всё равно виноват?» — недоумевает 45 755 1886.

«Традиционное: ой, а что случилось?» — не без сарказма поинтересовалась Мария.

«А действительно, как же так? Как же вчерашняя ложь стала сегодняшним откровением? Что изменилось? Вчера было так, а сегодня перемены на 180 градусов…» — недоумевает Goulnara.

«Это удивительно, но это правда», — поддержал обозревателя The Wall Street Journal Александр А.

«По-любому, агенты Кремля», — смеется Герман Н.

«Как-то тревожно, что там случилось? Они там все в порядке? Подозрительно слышать здравые мысли», — пишет Xenia S.

«Вообще это правда. Рост цен на Западе наблюдается уже более года. И им нужна была заваруха, чтобы всё свалить на кого-то. Но они не рассчитывали, что прилетит ответ. Они рассчитывали, что как всегда будет по их хотелкам», — отметила Пелагея.

«Путин — худший президент за всю историю Соединенных Штатов», — иронизирует «Дамасская роза».

«Срочно лишить аккредитации это издание! Это во имя демократии и свободы мира! Срочно!» — с сарказмом подытожил abc Team.