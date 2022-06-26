Москва, , 11:40 — REGNUM Один из поклонников творчества солиста советской поп-группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, который не смог лично присутствовать на церемонии прощания с певцом, пригнал к Троекуровскому кладбищу, где будет похоронен артист, фургон с розами, которые раздают всем поклонникам покойного. Видеозапись раздачи цветов фанатам Шатунова 26 июня выложил телеграм-канал Readovka.

Юрий Шатунов Цитата из видео «Юрий Шатунов - Не спорь со мной»

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как два человека раздают из фургона букеты роз поклонникам творчества Шатунова, которые передают их друг другу. Песня «Белые розы» является самой известной в творчестве Шатунова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что церемонию прощания с певцом Юрием Шатуновым на Троекуровском кладбище посетили тысячи людей.

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