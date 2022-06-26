Село Косиха, Алтайский край, 26 июня, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Алтайском крае с размахом отметили 90-летие Роберта Рождественского. Как сообщает сайт правительства региона, накануне, 25 июня, на родине поэта в Косихе, состоялся заключительный день литературного фестиваля. Почетными гостями стали члены семьи Роберта Ивановича — дочь, внуки и правнучка, а также народные артисты России Лариса Долина и Александр Розенбаум. Они посетили мемориальный музей, возложили цветы к памятнику поэту, прошли по площадкам фестиваля.

Правительство Алтайского края Александр Розенбаум

Свое выступление на сцене Яра любви Александр Розенбаум начал с песни «38 узлов».

«Я спел ее, потому что ваш земляк Роберт Рождественский всю свою жизнь шел именно этим ходом, не меньшим. Нельзя не сказать, что Роберт Иванович — это азбука советской, русской поэзии, это азбука песни. Он больше, чем другие поэты, отдал именно песне. Его произведения знают все поколения, живущие в русскоязычном мире», — подчеркнул артист. Он поблагодарил жителей Алтайского края за бережное отношение к наследию Роберта Рождественского.

Артист отметил, что впервые приехал в Косихинский район и в будущем с радостью вернется сюда.

Лариса Долина, выйдя на сцену, обратилась к зрителям: «Для меня очень почетно быть сегодня в гостях у вас, и я счастлива, что Екатерина Рождественская пригласила меня поучаствовать в этом замечательном фестивале в потрясающе красивом месте. Вы живете в прекрасном крае, который нам подарил очень много талантливых людей. Один из них — Роберт Иванович Рождественский».

Артистка включила в свою программу две песни, написанные на стихи Роберта Рождественского, — «Благодарю тебя» и «Желаю вам».

«Роберт Рождественский абсолютно точно чувствовал музыку, никогда не был вразрез с ней. Наверное, он любил музыку, иначе не появилось бы столько красивых песен. Это редкий дар. У Роберта Ивановича все было очень слаженно, он дружил с композиторами, для которых писал стихи. Все его песни народ любит, знает, это золотой фонд», — добавила Лариса Долина.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с отменой карантинных мероприятий, в Алтайском крае в 2022 году проводится на только фестиваль Роберта Рождественского, но и фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», фестиваль, посвященный Михаилу Евдокимову и много других массовых мероприятий.

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