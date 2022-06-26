Абакан, , 11:32 — REGNUM На территории Хакасии объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, после жары ожидается ухудшение погоды.

Гроза tpsdave

По данным синоптиков, 27–28 июня по региону ожидаются сильные ливни, грозы и град, местами крупный. Шквалистый ветер усилится до 15-20, местами до 25 метров в секунду и более.

«Держите панамки, одевайтесь по погоде, следите за детьми и берегитесь грозы. Можете заранее найти чем укрыть грядки и парники», — рекомендовали жителям спасатели.