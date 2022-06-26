Санкт-Петербург, 26 июня, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Пожар в православном храме в Выборгском районе Санкт-Петербурга ликвидирован. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Pixabay.com Пожар

Отмечается, что сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, Приозерское шоссе, дом 12, корпус 1 поступило в 06:05.

«В кирпичном, обшитом деревом, размером 33×6 метров, 2016 года постройки, здании церкви, горит кровля по всей площади», — говорится в сообщении.

Также указывается, что 07:52 пожар локализован и добавляется, что данных о пострадавших в результате возгорания не поступало. При этом уточняется, что в работах по ликвидации пожара участвовали 30 человек личного состава и было задействовано шесть единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня во Владикавказе произошёл пожар в торговом центре «Алые паруса».